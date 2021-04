금천구, 안양천 주말농부 생태체험 학습장 개장

[아시아경제 박종일 기자] 금천구(구청장 유성훈)는 도시민들이 직접 농작물을 재배해 먹을 수 있도록 안양천에 마련한 ‘친환경 주말농부 생태체험 학습장’을 지난 17일 개장했다고 밝혔다.

이날 개장식에는 유성훈 금천구청장을 비롯 가족단위 주민 등 400여명이 참석했다.

개장식은 코로나19 2단계 방역대책에 따라 구획번호 홀수 배정자는 오전 10시와 11시, 짝수 참가자는 오후 2시와 3시에 참여하도록 하는 구획 홀짝제 운영방식으로 진행됐다.

구는 이날 주말생태학습장 개장기념으로 참여 주민들에게 상추모종 30구, 참나물 10구, 부삽 1개를 제공, 현장도우미를 배치해 재배기술을 지도했다.

텃밭을 분양받은 한 구민은 “올 한해는 가까운 곳에 주말생태학습장이 조성되어 매일 안양천에서 운동도 하고, 텃밭에서 먹을거리를 손수 재배해 먹는 재미를 기대할 수 있게 됐다”고 소감을 밝혔다.

구는 독산1동 안양천 분소구간 독산보도교~안양천횡단보도교 둔치에 총 3000㎡ 규모의 친환경 주말농부 생태체험 학습장을 마련했다. 텃밭 1구획 당 10㎡규모로 총 250구획을 조성, 지난 3월 공개추첨을 통해 주민 250명에게 1구획씩 분양했다.

아울러, 구는 지난해 독산주공14단지에 시범 아파트텃밭을 조성했다. 텃밭은 구획 당 12㎡ 규모로 총 44구획이 마련, 당해 독산주공14단지 아파트 주민에게 추첨을 통해 분양했다.

유성훈 금천구청장은 “코로나 19로 여가활동이나 모임이 제한된 이 시기에 우리구 관내에 조성된 안양천 생태체험학습장과 아파트텃밭에서 금천구민들이 가족과 이웃 간의 행복을 심고 가꿔 풍성한 수확의 기쁨을 맛보셨으면 한다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr