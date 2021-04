日, 주한 日대사관 앞 오염수 방류 항의농성에 '강제해산' 요청

[아시아경제 김유리 기자] 일본 정부가 후쿠시마 제1원전 오염수 해양 방류에 반대하는 한국 대학생들의 주한일본대사관 앞 농성과 관련해 강제해산 등 '적절한 대응'을 한국 정부에 요청했다고 밝혔다.

일본 정부 대변인인 가토 가쓰노부 관방장관은 19일 정례 기자회견에서 항의농성에 대한 일본 정부 대응을 묻는 산케이신문 기자 질문에 "연좌데모가 행해지는 것으로 알고 있다"며 주한 일본대사관 측이 이에 대한 '철거(강제해산)'와 주변 경비 체제 강화 등 적절한 대응을 한국 정부와 경찰에 요청했다고 밝혔다. 그는 "앞으로도 일본 공관의 안전유지를 위해 적절하게 대처해 나갈 생각"이라고 말했다.

한국대학생진보연합 등으로 구성된 '일본 방사능 오염수 방류 저지 대학생 긴급 농성단'은 지난 16일 후쿠시마 원전 오염수 방류 저지를 위한 무기한 긴급 농성을 선포했다. 이들은 농성 3일 차인 18일 기자회견에서 "방사능 오염수 무단 방류는 생명과 안전을 위협하는 심각한 사건"이라며 "일본 정부는 지금 당장 방류 결정을 철회하라"고 촉구했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr