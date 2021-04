“우수 안전제품을 찾습니다” 안전보건공단, ‘제25회 방호장치·보호구 품질大賞 품평회 개최

산업안전보건인증원, 5월 14일까지 신청 접수

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 우수한 안전제품을 찾습니다!

안전보건공단 산업안전보건인증원(원장 김봉호)은 일터 현장에서 우수한 안전제품을 발굴해 모든 산업현장에 널리 유통될 수 있도록 하는 ‘안전 품평회’를 연다.

‘제25회 방호장치?보호구 품질대상(大賞) 품평회’ 신청은 5월 14일까지 산업안전보건법상 안전인증을 취득한 방호장치(방폭기기, 가설기자재)와 보호구 등을 대상으로 한다.

과거 수상받은 제품이나 고용노동부 특별점검 결과에 따라 안전인증이 취소된 업체와 관련제품은 신청해선 안된다.

공단은 선정된 8개 우수제품에 대해 상금과 함께 제품의 우수성을 홍보할 기회를 제공한다.

우수 제품을 선보인 업체에는 상금과 상패가 주어진다. 제품은 공단 본부(울산) 홍보전시관에 상설 전시되거나 7월 개최 예정인 국제안전보건전시회에 출품된다.

품평회 참가를 원하는 업체는 공단 홈페이지를 참고해 신청서와 함께 해당제품을 5월 14일까지 공단 인증원에 접수하면 된다.

공단은 신청제품의 외관, 구조 및 기능의 진보성, 사용의 편의성 등을 고려해 온라인심사와 전문가 심사를 거쳐, 올해 6월 공단 홈페이지에 그 결과를 공개할 예정이다.

지난해는 20개사가 27개 제품을 출품했다. ‘대상’은 LCD로 외부에서 제품 정상 작동 여부나 필터 교환 시기 등 확인이 쉬운 ‘전동식호흡보호구’가 차지했다.

또 ‘재해예방 혁신상’으로, 안전작업 범위 내에서 자동 제어가 가능한 ‘양중기용과부하방지장치’ 등 총 8개 우수제품이 발굴됐다.

김봉호 산업안전보건인증원 원장은 “품질대상 품평회를 통해 안전성이 높은 제품이 산업현장에 유통될 수 있길 바란다”며, “인증원은 우수제품 개발 자금지원 등을 통해 노동자가 더 안전한 환경에서 일할 수 있도록 하겠다”고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr