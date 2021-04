노키아, LG유플러스 5G 실내 서비스용 장비 구축

[아시아경제 구은모 기자] 노키아는 LG유플러스 LG유플러스 032640 | 코스피 증권정보 현재가 13,100 전일대비 50 등락률 -0.38% 거래량 766,187 전일가 13,150 2021.04.19 11:06 장중(20분지연) 관련기사 LG유플러스, 대학생 서포터즈 '유대감' 8기 모집첫 외부행사 나선 황현식 LGU+ 대표 "찐팬 만들겠다"[클릭 e종목] "LG유플러스, 사상 첫 영업익 1兆 향해 순항중" close 와 5G 실내 서비스 품질 향상과 커버리지 개선을 위해 'ASiR 인빌딩 전용 솔루션'을 상용망에 구축하기로 했다고 19일 밝혔다.

이 솔루션은 다양한 실내 공간에 구축이 쉽고 손쉽게 업그레이드할 수 있다고 노키아는 설명했다. 추가 용량이 필요할 때 신속하게 설치할 수 있고 5G의 다양한 주파수 대역을 지원한다.

이번 협력으로 기존 LTE와 5G, 기업간거래(B2B) 디지털 프로젝트에 이어 두 회사의 협력 관계가 더 확대되고 강화될 것으로 노키아는 기대했다.

김대희 LG유플러스 네트워크 인프라 테크놀로지 그룹장은 “노키아의 시스템을 이용해 다양한 장소와 환경에서 원활한 5G 연결을 제공할 예정”이라며 “이용자 일상과 밀접한 실내에서도 최고의 5G 품질 서비스를 제공할 수 있을 것”이라고 말했다.

토미 우이토 노키아 모바일 네트워크 총괄 사장은 "이번 시스템이 LG유플러스의 기존 솔루션을 보완하고 5G망을 구축하는 데 매우 적합한 솔루션이라고 믿는다"고 말했다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr