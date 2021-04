인천TP, 인천콘텐츠기업지원센터 입주기업 모집…임대료 등 지원

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천테크노파크(인천TP)는 다음 달 7일까지 인천콘텐츠기업지원센터에 입주할 기업을 모집한다.

지난해 4월 인천 부평국가산단 내 부평테크시티 9~11층에 문을 연 인천콘텐츠기업지원센터는 인천지역 문화콘텐츠 생태계 조성을 위한 문화콘텐츠기업 성장지원시설로 현재 31개 기업이 입주해 있다.

모집대상은 창업 7년 이내의 콘텐츠기업으로, 인천TP는 2개 기업을 선정해 독립된 전용 사무 공간 임대료 전액과 관리비 40%를 지원할 예정이다.

입주기업은 센터 내 회의실, 교육장, 공용사무자동화(OA)시설, 휴게실, 스튜디오 등 비즈니스 및 콘텐츠 제작 지원시설을 무료로 사용할 수 있다.

또 맞춤형 전문역량 강화교육, 콘텐츠 개발·제작 지원, 사업화, 엑셀러레이팅 투자유치, 국내외 시장진출 지원 등 다양한 입주기업지원 프로그램도 제공된다.

지원신청은 인천콘텐츠기업지원센터 홈페이지(www.incc.or.kr)에서 신청서를 내려받아 작성한 뒤 관련 서류와 함께 접수하면 된다.

박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr