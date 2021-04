정부, 이달부터 '지역 균형발전·삶의 질' 수준 측정

[세종=아시아경제 손선희 기자] 정부가 이달부터 '지역 균형발전 및 삶의 질' 수준을 측정한다고 19일 밝혔다.

이번 조사는 통계청과 국가균형발전위원회, 정부혁신추진협의회, 지방자치단체가 공동으로 진행한다. 상반기 중 울산시 등 3개 시·도를 시작으로 하반기 서울시 등 14개 시·도를 순차적으로 조사한다.

지역 균형발전 및 삶의 질 측정은 시·군·구 단위의 정책을 개발하고 추진하는데 필요한 기초자료 생성을 위해 지난해부터 실시하고 있다. 올해는 지자체별로 실시하고 있는 '지역 사회조사'에 소득·소비·자산, 주거와 교통 등 6개 영역 등 12개 항목을 추가 조사한다.

공통조사항목은 삶에 대한 만족도 등 10개 영역, 21개로 구성돼 있다. 짝수년 11개 항목, 홀수년 12개 항목을 격년(2개 항목은 매년)으로 조사한다. 지난해에 이어 올해 조사가 완료되면 전체 항목에 대한 기초자료가 모두 생성되게 된다. 이는 중앙행정기관 및 지자체의 관련 정책개발 및 추진에 활용될 예정이다.

류근관 통계청장은 "지역 균형발전 및 삶의 질 수준 측정은 중앙행정기관과 지방자치단체가 협력하여 국가와 지방의 정책 수립에 필요한 통계를 생산하는 좋은 본보기가 될 것"이라며 "앞으로도 이러한 협력과제의 적극 발굴을 통해 올바른 정책 설계와 실행을 위한 신뢰성 높은 다양한 통계가 생산되기를 기대한다"고 말했다.

김사열 균발위원장은 "균형발전지표가 다양한 정책에 보다 폭넓게 활용돼 우리나라 균형발전에 기여할 수 있기를 바란다"고 말했다.

