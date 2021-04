제61주년 4.19 혁명을 맞은 19일 서울 강북구 국립 4.19민주묘지를 찾은 박병석 국회의장과 상임위원장들이 참배하기 위해 걸어오고 있다./윤동주 기자 doso7@

