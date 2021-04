AK몰, MZ세대 부모 위한 '갓 오브 더 육아' 프로모션 진행

매일 '럭키드로우' 진행해 육아연차권, 기질분석권 등 '0원' 판매

AK몰 라이브 방송인 '샤샤라이브' 통해 실시간 육아 상담 진행

[아시아경제 김유리 기자] AK플라자가 운영하는 온라인종합쇼핑몰 AK몰은 19일부터 5월9일까지 MZ세대 부모를 타깃으로 한 '갓 오브 더 육아' 프로모션을 진행한다.

AK몰은 "'갓 오브 더 육아'는 AK몰에서 진행하는 '데일리 프리미엄' 프로젝트의 일환으로 고객 일상에 풍요로움을 제공하고 고객 삶의 질을 향상시키기 위한 월간 프로모션"이라고 설명했다. 이번 프로모션엔 출산 관련 용품, 음식 등 제품뿐 아니라 아이 돌봄 서비스, 아이 기질분석 이용권 등 서비스까지 다양한 콘텐츠가 포함됐다. 육아 콘텐츠를 전문으로 하는 '그로잉맘', '맘마레시피', '째깍악어'가 참여한다.

AK몰은 약 2주간 진행되는 프로모션 기간 동안 매일 '럭키드로우'를 통해 ▲째깍악어 육아 연차권(아이 돌봄 서비스 이용권) ▲그로잉맘 기질분석 이용권 ▲맘마레시피 육퇴 간식박스(안주·무알콜맥주 세트) 등을 '0원'에 제공하는 이벤트를 연다. 각 브랜드 제품과 서비스를 최대 40% 할인된 가격에 판매도 한다.

AK몰이 최근 새단장한 라이브 방송 채널 '샤샤라이브'에 이다랑 그로잉맘 대표가 출연해 '아이 마음에 상처 주지 않는 습관', '그로잉맘 내 아이를 위한 심플 육아' 등에 대한 얘기를 나눈다. 육아 서적 저자이자 현장에서 10여년간 육아 전문 상담사 및 부모 교육 전문가로 활동한 이 대표는 이날 라이브 방송에서 쉽게 이해할 수 있는 육아 이론, 육아 고민 등도 함께 나눌 예정이다. 그로잉맘의 기질분석 이용권도 할인된 가격으로 판매한다. 라이브 방송은 21일 오전에 AK몰 모바일 앱과 웹에서 실시간으로 볼 수 있다.

SNS 해시태그 이벤트도 진행한다. 고객이 평소 육아로 고군분투 하고 있는 생생한 사진을 #갓오브더육아 #데일리프리미엄 태그를 달아 인스타그램에 게시하면 테르메덴 카르반 이용권, 째깍섬 이용권 등 다양한 경품을 추첨해 증정한다.

AK몰 관계자는 "AK몰은 매월 새로운 데일리프리미엄 프로젝트를 진행할 예정"이라며 "앞으로 고객의 일상에 도움을 주는 제품과 서비스를 판매하는 큐레이션 기능을 강화할 계획"이라고 말했다.

