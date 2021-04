홍준표 "文대통령, 부메랑이 될 것"…연일 사면론 주장

[아시아경제 권서영 기자] 홍준표 무소속 의원이 연일 이명박·박근혜 전 대통령의 사면을 요구하고 있다.

홍 의원은 18일 자신의 페이스북에 이명박 전 대통령과 박근혜 전 대통령의 사면을 주장하며 "대통령의 통치 행위도 수사 대상이 되고 사법 심사의 대상이 된다는 관례를 만든 문재인 대통령은 퇴임 후 누가 후임 대통령이 되더라도 그게 변명할 수 없는 부메랑이 될 것"이라고 말했다.

이어 홍 의원은 "문재인 대통령은 대부분 통치행위였던 박근혜 전 대통령을 검찰을 이용하여 여론몰이로 구속하고 또 이명박 전 대통령도 증거도 없이 구속했다"고 주장했다. 또한 그는 "대통령의 통치 행위는 위법 여부를 떠나 사법 심사의 대상이 안 되는 게 판례였고 법조 상식이었다", "이 때문에 김대중 전 대통령은 대북 송금 사건에서 조사도 받지 않고 처벌도 받지 않았다"고 언급했다.

홍 의원은 "노무현 대통령 초기의 '대북송금' 사건을 수사하며 박지원만 구속하고 송금을 지시한 김대중 전 대통령은 조사조차 하지 않았다"며 "당시 문재인 청와대 민정수석은 그것을 대통령의 통치 행위로 판단했기 때문일 것"이라고 덧붙였다. 또한 홍 의원은 "박 전 대통령은 수사 대상도 아닌 대통령의 통치 행위를 범죄로 몰았고, 이 전 대통령은 오로지 노 전 대통령을 향한 사적 감정으로 정치적 보복을 한 것"이라고 주장했다.

그러면서 그는 "그래서 이젠 화해와 화합의 정치를 하라고 권하는 것이니 더는 감정으로 몽니 부리지 마시고 두 전직 대통령을 사면하라"며 "그것이 훗날을 위해서도 바람직할 것"이라고 강조했다.

한편 홍 의원은 전날 "두 전직 대통령을 이젠 사면하라"는 취지의 글을 올린 바 있다. 그는 이 페이스북 게시글에서도 "늦었지만 화해와 화합의 국정을 펼치시길 기대한다"고 촉구했다.

권서영 인턴기자 kwon1926@asiae.co.kr