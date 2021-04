인천TP, 바이오클러스터 고도화 종합계획 마련한다

市 바이오 뉴딜 계획과 연계…연말까지 목표·추진방안 제시

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천테크노파크(인천TP)가 인천을 국내 바이오헬스산업의 중심도시로 조성키 위한 밑그림을 그린다.

인천TP는 송도국제도시와 대기업 중심의 인천 바이오헬스산업을 남동산업단지와 연계하는 등 인천 전역을 아우르는 대·중소기업 상생 생태계 조성을 위해 '인천 바이오클러스터 고도화 종합계획 수립 연구용역'을 추진한다고 18일 밝혔다.

이를 위해 다음 달까지 연구용역기관을 선정, 연말까지 인천 바이오클러스터 고도화를 이뤄내기 위한 큰 틀의 종합계획안을 마련키로 했다.

종합계획에는 국내외 환경 및 인천 바이오산업 현황분석을 통한 인천 바이오산업 중장기 목표 및 세부 추진 방향, 인천 바이오 클러스터 고도화, 첨단의료복합단지 조성, 인천시 바이오 클러스터 육성 프로젝트 추진 등이 담긴다.

인천TP는 이를 토대로 단기·중장기 목표를 세우는 등 인천지역 바이오산업 클러스터 고도화 전략과 활성화 방안, 인천 첨단 바이오산업 육성 및 지역경제 활성화 로드맵 등을 내놓을 계획이다.

아울러 차별화한 비즈니스 모델, 첨단의료복합단지 조성, 인천 바이오뉴딜 계획과 연계한 인천시 바이오 클러스터 육성 프로젝트 추진방안도 마련한다.

인천TP 관계자는 "인천 바이오 뉴딜 추진 계획과 연계해 인천 바이오산업의 체질을 글로벌 수준으로 향상시키기 위한 사업"이라며 "인천의 주요 전략 사업인 바이오산업의 경쟁력을 강화할 수 있도록 철저히 준비하겠다"고 밝혔다.

박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr