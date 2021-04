[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주지방보훈청은 대한민국특수임무유공자회 광주광역시지부(지부장 오수명)가 코로나19 방역 봉사활동을 실시했다고 18일 밝혔다.

광주송정역에서 진행된 이번 봉사활동에는 시지부장 및 회원 20여 명이 참석했다.

오수명 지부장은 “코로나19로 인해 국가가 어려움에 처한 상황에서 이런 활동이 제2의 호국활동이라 생각한다”며 “지역 상인들에게 조금이나마 힘이 되고 정상적인 사회 활동을 하는 그날까지 지속적인 봉사활동을 펼치겠다고”고 말했다.

특수임무유공자회는 지난 2월부터 매월 1회씩 송정역시장 방역 봉사활동을 실시해오고 있다.

