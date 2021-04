티몬 "월요일 '티몬데이'에 가전·명품 할인 특가로 만나보세요"

[아시아경제 김보경 기자] 온라인쇼핑몰 티몬은 매주 월요일마다 진행되는 할인 행사 '티몬데이'를 맞아 빔프로젝터와 에어프라이어, 유명 맛집 갈비탕 등 인기리에 판매되는 상품들을 특가로 선보인다고 18일 밝혔다.

내일(19일) 오전 10시부터 단 10분간 한정판매하는 10분어택에서는 유명 상품들을 저렴한 가격으로 구매할 수 있다. 티몬 측은 국내 유명브랜드의 빔프로젝터를 39만 9000원, 페라가모 백팩을 69만 9000원에, 브이텍 스마트 폴딩 걸음마 보조기는 최저가보다 20%이상 할인된 가격에 살 수 있다고 밝혔다.

24시간 동안 매시 정각에 열리는 타임어택에선 포그니 오버나이트(8개입/990원), 교촌 닭가슴살 소시지(5개/3900원)를 특가로 선보인다. 아이코넬 에어프라이어를 6만 5000원에, 스프리스 오버솔 스니커즈를 3만 9900원에 판매한다.

티몬블랙딜에서는 가정의 달을 맞아 온 가족이 즐길 간편 특식을 풍성한 양과 매력적인 가격으로 제공한다. '백억하누'가 출시한 특갈비탕(6인분)은 2만 9900원에, 한우떡갈비는 12장 기준 9900원 특가에 구매할 수 있다. 또 군산직송 반건조 박대(5미)는 8900원, 체중 관리를 위한 닥터리브 곤약젤리(10팩)는 7900원에 선보인다.

이번 티몬데이에서는 오는 21일까지 진행되는 쿠폰위크 이벤트와 블랙쿠폰으로 추가 할인을 기대할 수 있다. 블랙쿠폰 룰렛 이벤트에 참가할 경우 유료 멤버십 회원인 슈퍼세이브 고객은 최대 5000원, 일반 고객은 최대 4000원 혜택의 당일 사용 쿠폰을 발급 받을 수 있다.

장바구니에 담은 상품들에 적용할 수 있는 블랙쿠폰도 제공된다. 슈퍼세이브 최대 7%, 일반 고객 최대 5%의 할인을 적용해 특가 쇼핑을 즐길 수 있다.

