▶조범행씨 별세, 조성희·성현·성아·성철(한국교총 대변인)씨 부친상=경기도 포천시 우리병원장례식장 6호, 발인 20일, 장지 가산선영, (031)542-0444

