KT매장서 삼성 비스포크 체험…협업매장 1호점 오픈

삼성 가전제품 체험→구매까지

3040 타깃…광주 금호지구 오픈

[아시아경제 차민영 기자] 삼성전자의 가전제품을 KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 28,450 전일대비 150 등락률 -0.52% 거래량 1,020,849 전일가 28,600 2021.04.16 15:30 장마감 관련기사 KT, AI 로봇으로 임직원 우편물 배송 "실내배송 확대"KT, '피크닉 UV 충전기' 글로벌 디자인 어워드서 2관왕 “클라우드와 IDC 보안 동시에” KT, '하이브리드 보안' 출시 close 매장에서 체험해보고 혜택가에 구입까지 가능한 체험매장이 광주 금호지구에 들어선다.

KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 28,450 전일대비 150 등락률 -0.52% 거래량 1,020,849 전일가 28,600 2021.04.16 15:30 장마감 관련기사 KT, AI 로봇으로 임직원 우편물 배송 "실내배송 확대"KT, '피크닉 UV 충전기' 글로벌 디자인 어워드서 2관왕 “클라우드와 IDC 보안 동시에” KT, '하이브리드 보안' 출시 close 가 삼성전자와 KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 28,450 전일대비 150 등락률 -0.52% 거래량 1,020,849 전일가 28,600 2021.04.16 15:30 장마감 관련기사 KT, AI 로봇으로 임직원 우편물 배송 "실내배송 확대"KT, '피크닉 UV 충전기' 글로벌 디자인 어워드서 2관왕 “클라우드와 IDC 보안 동시에” KT, '하이브리드 보안' 출시 close 대리점에서 세리프 TV, 비스포크 가전 등 삼성전자의 인기가전을 실물로 체험할 수 있는 ‘ KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 28,450 전일대비 150 등락률 -0.52% 거래량 1,020,849 전일가 28,600 2021.04.16 15:30 장마감 관련기사 KT, AI 로봇으로 임직원 우편물 배송 "실내배송 확대"KT, '피크닉 UV 충전기' 글로벌 디자인 어워드서 2관왕 “클라우드와 IDC 보안 동시에” KT, '하이브리드 보안' 출시 close x삼성가전 컬래버레이션 체험매장’을 오는 19일 오픈한다고 18일 밝혔다.

1호점은 가전에 대한 수요가 높은 대규모 아파트 단지 중심가에 위치한 광주 금호지구에 있는 금호 직영점이다. KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 28,450 전일대비 150 등락률 -0.52% 거래량 1,020,849 전일가 28,600 2021.04.16 15:30 장마감 관련기사 KT, AI 로봇으로 임직원 우편물 배송 "실내배송 확대"KT, '피크닉 UV 충전기' 글로벌 디자인 어워드서 2관왕 “클라우드와 IDC 보안 동시에” KT, '하이브리드 보안' 출시 close 는 광주를 시작으로 연내 2개점이 추가로 열린다.

KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 28,450 전일대비 150 등락률 -0.52% 거래량 1,020,849 전일가 28,600 2021.04.16 15:30 장마감 관련기사 KT, AI 로봇으로 임직원 우편물 배송 "실내배송 확대"KT, '피크닉 UV 충전기' 글로벌 디자인 어워드서 2관왕 “클라우드와 IDC 보안 동시에” KT, '하이브리드 보안' 출시 close x삼성가전 컬래버레이션 체험매장은 통신매장에 가전제품 전시공간을 적용한 첫 시도다. 직접 만지고 체험한 후에 구매하는 가전제품의 특수한 구매 성향을 바탕으로 KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 28,450 전일대비 150 등락률 -0.52% 거래량 1,020,849 전일가 28,600 2021.04.16 15:30 장마감 관련기사 KT, AI 로봇으로 임직원 우편물 배송 "실내배송 확대"KT, '피크닉 UV 충전기' 글로벌 디자인 어워드서 2관왕 “클라우드와 IDC 보안 동시에” KT, '하이브리드 보안' 출시 close 와 삼성전자가 협업해 기획했다.

양사는 매장 내부를 가정집 거실과 같은 분위기로 보다 편안한 환경 속에서 제품을 체험할 수 있도록 꾸몄다. 생활 가전에 관심이 많은 3040세대 고객을 타깃으로 주거 단지와 가까운 지역적 특성을 고려해 고객이 부담 없이 방문할 수 있는 곳으로 장소를 정했다.

방문 고객은 KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 28,450 전일대비 150 등락률 -0.52% 거래량 1,020,849 전일가 28,600 2021.04.16 15:30 장마감 관련기사 KT, AI 로봇으로 임직원 우편물 배송 "실내배송 확대"KT, '피크닉 UV 충전기' 글로벌 디자인 어워드서 2관왕 “클라우드와 IDC 보안 동시에” KT, '하이브리드 보안' 출시 close 의 대표적인 키즈랜드 상품 체험은 물론 가전제품 통합상담이 가능한 공간에서 체험, 상담, 구매까지 한 번에 빠르게 진행할 수 있으며 ‘반값초이스’을 활용하면 가전 제품을 혜택가에 구매할 수 있다. 반값초이스는 KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 28,450 전일대비 150 등락률 -0.52% 거래량 1,020,849 전일가 28,600 2021.04.16 15:30 장마감 관련기사 KT, AI 로봇으로 임직원 우편물 배송 "실내배송 확대"KT, '피크닉 UV 충전기' 글로벌 디자인 어워드서 2관왕 “클라우드와 IDC 보안 동시에” KT, '하이브리드 보안' 출시 close 인터넷과 올레TV 신규 가입 시 다양한 가전 제품을 혜택가로 구매할 수 있는 프로그램이다.

최찬기 KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 28,450 전일대비 150 등락률 -0.52% 거래량 1,020,849 전일가 28,600 2021.04.16 15:30 장마감 관련기사 KT, AI 로봇으로 임직원 우편물 배송 "실내배송 확대"KT, '피크닉 UV 충전기' 글로벌 디자인 어워드서 2관왕 “클라우드와 IDC 보안 동시에” KT, '하이브리드 보안' 출시 close 커스터머부문 영업본부장 상무는 “고객에게 한발 더 다가가는 고객지향형 체험매장으로써 MZ세대를 위한 무인매장과 체험형 플래그십매장에 이어, 3040을 타겟으로 하는 컬래버레이션 체험매장을 오픈했다”며 “오픈 이후에는 방문 고객들의 의견을 살펴 다양한 가전제품 전시와 적합한 지역에 매장 출점 등 고객이 원하는 방향으로 개선해 나갈 것”이라고 밝혔다.

1호점인 광주 금호직영점은 매일 오전 10시부터 오후 8시까지 운영하며 매주 일요일은 휴무다. 마스크 착용은 필수다. 시연 단말은 고객 체험 후 바로 소독한다. 오픈을 기념해 매장을 방문하여 가전제품을 체험하는 고객에게 1만원 상당의 에어드레서 아로마시트를 사은품으로 제공한다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr