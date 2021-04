'최대 63% 할인' 수산대전 19일부터 한달간 개최

390억 규모 수산물 할인 행사…설·봄철 행사 이어 세 번째

멍게·다시마·참돔·뱀장어·임연수 등 최대 63% 할인

광어·우럭·전복·갈치 등도 할인판매 예정

"후쿠시마 오염수 방출 우려…행사로 안전한 수산물 싸게 구매"

[세종=아시아경제 문채석 기자] 정부가 '대한민국 수산대전'을 19일부터 다음달 19일까지 한달간 개최할 계획이라고 18일 밝혔다. 수산대전은 코로나19로 타격을 입은 국민과 어업인을 지원하기 위한 정책으로, 예산 390억원이 투입된다.

해수부에 따르면 설 맞이 특별전, 봄 특별전을 통해 약 313억원의 매출 실적을 이미 달성했다. 가정의 달을 맞아 세 번째로 특별전을 열게 됐다. 이번 행사엔 이마트 등 대형마트 8개사, 쿠팡 등 온라인 쇼핑몰 15개사, 한살림 등 생활협동조합 4개사, 얌테이블 등 수산 창업기업 4개사가 참여할 예정이다.

해수부는 멍게, 다시마, 참돔, 뱀장어, 붕장어, 임연수를 행사 품목으로 지정했다. 가격과 소비 동향, 제철 대표성을 고려했다. 참여 업체들은 자체적으로 광어, 우럭, 전복, 갈치 등을 선정해 할인 판매할 계획이다. 특히 해수부 지정 품목은 해수부가 지원하는 20% 할인에 업체별 자체 할인이 추가돼 할인율이 최대 63%에 이를 예정이다. 1인당 1만원 한도에서 할인 금액도 지원한다.

전통시장 활성화 차원에서 기존에 1, 3만원권뿐이었던 모바일 수산물 상품권 종류를 1, 5, 20만원권으로 확대했다. 이 상품권은 제로페이와 연계해 20% 할인된 금액에 구입할 수 있다. 20만원권을 16만원에 살 수 있기 때문에 1인당 최대 4만원까지 할인받을 수 있는 것이다. 제로페이 애플리케이션을 통해 전국 전통시장 내 약 9300여개소의 제로페이 가맹 수산매장에서 상품권을 쓸 수 있다.

아울러 '총알오징어'라는 이름으로 어린 살오징어를 무분별하게 팔지 못하도록 자원관리 캠페인을 행사와 연계 추진할 계획이다. 소위 '착한 소비' 문화를 확산하기 위해 참여 업체들은 '총알오징어'란 별칭 사용을 자제하고 해수부의 '치어럽 캠페인'에 동참할 예정이다. 4~5월 금어기인 고등어, 오징어를 자체 할인 행사 품목으로 판매할 경우 냉동, 건조·반건조 상품에 한해서만 판매를 추진할 계획이다. 생물이 아닌 냉동, 건조 품목 등임을 명확히 표시해 투명하게 정보를 제공한다.

임태훈 해수부 유통정책과장은 "일본의 후쿠시마 원전 오염수 해양 방출 결정으로 안전성에 대한 우려가 자칫 소비 위축으로 이어져 우리 어민들의 애로가 커질 수 있다"며 "가정의 달에 안전하고 질 좋은 수산물을 싸게 구입할 수 있도록 특별행사를 진행하게 됐다"고 말했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr