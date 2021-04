경찰, '폭력' 의혹 하동 서당 압수수색…일부 증거물 압수

[아시아경제 이정윤 기자] 경남경찰청 여청수사대가 최근 잇따라 폭력 의혹이 제기된 하동 서당 2곳에 대해 압수수색을 진행했다고 16일 밝혔다.

경찰은 학생 명부와 서당 관계자들이 학생들을 훈계할 때 사용한 회초리 등 일부 증거품을 압수한 것으로 전해졌다.

현재까지 경찰은 지난달 29일 국민청원 게시판에 올라온 '하동 지리산 청학동 기숙사 추가 폭행 피해자입니다'를 포함해 학생·서당 관계자에 의한 6건의 폭행 관련 고소장을 접수한 바 있다.

이밖에도 하동군, 경남도교육청 등과 합동으로 20여명이 넘는 인력을 투입, 추가 피해를 확인하기 위한 서당 전수조사에도 착수했다. 학생 간 사소한 다툼이나 분쟁처럼 학폭위에서 자체적으로 해결 가능한 부분을 제외한 나머지 추가 피해에 대해 수사 의뢰를 받으면 본격적인 조사에 돌입할 방침이다.

앞서 경찰은 서당에서 후배의 머리채를 잡아 변기에 밀어 넣는 등 상습 폭행한 10대를 상습폭행 및 공갈 등 혐의로 구속했다.

