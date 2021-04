오아시스마켓 "안전·신선도 잡은 '국내산 수산물 기획전' 오픈"

2021 대한민국 수산대전 '가정의 달 특별전' 4월19일부터 5월16일까지

[아시아경제 김유리 기자] 오아시스마켓이 100% 국내산 수산물로 구성된 수산물 기획전을 준비했다.

새벽배송기업 오아시스마켓은 5월 가정의 달을 맞아 2021 대한민국 수산대전 '가정의 달 특별 기획전'을 4월19일부터 5월16일까지 진행한다고 16일 밝혔다.

오아시스마켓은 "최근 일본의 원전 오염수 방류 발표에 따른 소비자 불안을 덜기 위해 이번 가정의 달 특별 기획전은 특히 온 가족이 안심하고 먹을 수 있도록 안전에 만전을 기울였다"고 말했다.

이를 위해 오아시스마켓은 전체 수산물 상품을 제철 국내산으로 준비했고, 당일 입고 당일 판매를 원칙으로 운용해 신선도를 끌어올렸다고 설명했다. 산지 직송을 통해 온라인은 통합물류센터로, 매장은 각 매장 직송으로 진행하도록 프로세스화 했다.

'가정의 달 특별 기획전'에서는 통영 멍게살, 완도 자른 다시마, 국내산 무항생제 손질 민물장어, 통영 자연산 손질 바다장어, 무항생제 손질새우, 완도 활전복, 통영 바지락, 손질 삼치, 제주 손질 갈치 등 국내산 제철 수산물 약 40종을 최대 60% 할인 판매한다.

기획전은 4월19일부터 5월16일까지 한 주씩 4회차로 나눠 진행된다. 최대 1만원까지 할인 받을 수 있는 20% 할인 쿠폰은 행사 기간 한 ID 당 매주 한 개씩 다운받을 수 있다.

한문경 오아시스마켓 이사는 "이번 기획전에서 선보이는 상품들은 제철 수산물인 만큼 단순 물량 확보보다는 타사 대비 우위 품질의 상품을 확보하기 위해 비교 샘플량을 늘렸다"며 "최상의 신선도를 위해 전 수급 과정을 콜드체인으로 운영하고 있다"고 말했다.

