원전·군부대 넘보는 '불법 드론', 강제 착륙·격추 시스템 개발

과기정통부, 한국원자력연구원 컨소시엄 사업자로 선정

[아시아경제 김봉수 기자] #. 202*년, 원자력발전소에서 근무하는 한국수력원자력 직원 A씨는 원전 담장을 넘어 와 불법 촬영을 하는 드론을 발견했다. 예전에는 어떻게 할 방법이 없어 손을 놓고 지켜봤지만, 얼마 전 개발된 통합 대응 시스템이 도입된 후 확달라졌다. 즉시 드론의 불법 침입이 레이다에 포착됐고, 순찰 중이던 드론캅이 출동했다. A씨는 출동한 드론캅을 불러들이는 대신 재밍시스템을 가동해 드론의 제어권을 강제로 탈취한 뒤 착륙시켜 조사를 시작했다.

비록 가상이지만, 앞으로 머지 않아 벌어질 수 있는 상황이다. 정부가 그동안 범용 드론 제품을 이용한 각중 국가 중요 시설에 대한 위협에 손을 못 써온 현실을 개선하기 위해 총 420억원을 들여 드론 발견·무력화·사고 조사까지 통합 대응 시스템을 마련한다.

과학기술정보통신부는 산업통상자원부, 경찰청과 공동으로 추진 중인 불법드론 지능형 대응기술 개발사업의 주관사로 한국원자력연구원(KAERI) 컨소시엄을 선정했다고 18일 밝혔다.

이 사업은 올해부터 2025년까지 5년간 국고 420억원을 들여 추진된다. 사생활 침해, 항공운행 방해 등 국내외 범용드론을 이용한 불법행위가 공공시설 테러 및 위해로 발전할 가능성에 대비, 불법드론 대응 통합시스템을 개발하기 위한 사업이다.

선정된 컨소시엄은 KAERI, KARI 등 4개 공공연구기관 및 대학, 그리고 LIG넥스원 등 17개 안티드론 관련 기업 및 수요기업으로 이루어진 총 23개 기관이 참여한다. 불법드론의 탐지·식별·분석·무력화·사고조사 등 발견부터 사후처리까지 일괄로 대응 가능한 통합솔루션을 개발하고, 실제 원자력시설 및 공항에 구축하여 실증할 계획이다. 또 불법드론 침투 등 위협 시나리오를 도출하고 이에 대응하는 안티드론 원천기술 및 시스템 등을 개발하여 실증할 계획이다. 탐지센서 및 무력화장비로 구성된 지상기반 시스템, 지상기반 시스템과 상호 연동·보완하는 상시순찰형(외곽?음영지역 감시) 및 신속대응형(불법드론 직접 무력화) 드론캅 등 공중기반 시스템을 개발한다.

불법드론 식별 즉시 취약점을 분석해 GNSS·통신 스푸핑, 통신 재밍, 제어권 탈취 및 물리적 무력화 등 최적의 무력화 방안을 도출하는 지능형 무력화 원천기술과 불법행위자를 규명하는 포렌식 기술도 확보할 계획이다. 재난안전통신망(PS-LTE)을 통해 연결된 지상·공중기반 시스템을 중요시설에 최적으로 배치하고, 지능형 무력화 원천기술과 포렌식 기술을 적용하기 위한 통합 운용시스템을 구축·실증하는 사업도 포함됐다.

또 이번 사업의 경우 특별한 적재물 없이 침투하는 국내외 범용드론에 대한 대응기술 개발에 중점을 두었지만, 향후에는 무기 등을 탑재한 드론에도 대응할 수 있도록 기술을 고도화해 국내기술 기반의 안티드론 통합 플랫폼 및 대응체계를 구축할 수 있도록 추진할 계획이다.

김봉수 과기정통부 기초원천연구정책관은 “최근 이슈화되고 있는 드론을 이용한 불법행위에 대응하기 위해 불법드론에 종합적으로 대비할 수 있는 통합 솔루션을 마련하는 것이 중요하다” 라며 “이번에 선정된 KAERI 컨소시엄이 불법드론 대응을 위한 원천기술을 확보하여 국내기술 기반의 안티드론 통합 솔루션을 마련함으로써 국내 중요시설의 안전을 도모함은 물론, 세계 시장도 선도할 수 있도록 든든한 조력자의 역할을 할 것”이라고 말했다.

김봉수 기자 bskim@asiae.co.kr