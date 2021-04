[아시아경제 박지환 기자] 현대코퍼레이션 현대코퍼레이션 011760 | 코스피 증권정보 현재가 20,000 전일대비 200 등락률 +1.01% 거래량 106,548 전일가 19,800 2021.04.16 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-24일현대상사, 주가 2만 50원 (2.04%)… 게시판 '북적'[오후장 인기검색종목 PICK5] 현대코퍼레이션홀딩스, 케이씨티, 케이씨에스.. close 은 16일 싱가포르 소재 해외 현지법인에 대한 279억원 규모의 채무보증을 결정했다고 공시했다.

이는 지난해 말 기준 자기자본대비 8.9%에 해당한다.

