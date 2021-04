[아시아경제 박지환 기자] 쌍용차 쌍용차 003620 | 코스피 증권정보 현재가 2,770 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,770 2021.04.16 15:30 장마감 관련기사 쌍용차노조 "고용유지 부합하는 회생안 수립해야"쌍용차, 회생절차 개신 결정 공시 쌍용차 협력사들, 상거래 채권단 구성 예정…"회생절차 도울 것" close 는 평택공장의 자동차 생산이 중단됐다고 16일 공시했다.

회사 측은 협력사 납품거부에 따른 생산부품조달 차질 때문이라고 밝혔다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr