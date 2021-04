창원시, 지개~남산도로 '통행료 인하' 공론화 돌입

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남 창원시 지개~남산도로 개통을 앞두고 통행료 할인에 대한 요청이 쇄도하고 있는 가운데, 창원시는 16일 적정 통행료 산정을 위한 공론화 논의에 돌입했다.

이는 스타필드 입점 찬반 논의 이후 1년 6개월 만에 선정된 정식 안건이다. 지개~남산 간 민자도로의 통행료 문제는 지난해 5월부터 의창구 북면 주민을 비롯한 시민들에 의해 불거졌다.

이번 민자도로 통행료 산정 쟁점 사항은 2007년 최초 제안 당시 소형차 기준 1100원이었다. 현재 산정가는 1400원이며 이는 개통 시 물가상승률을 반영한 금액이다.

향후 공론화위원회는 객관적이고 적정한 협의안을 도출한 후, 시와 민간사업자 간의 최초 통행료 결정 전인 오는 6월에 권고안을 제출할 계획이다.

한편 지개~남산 간 연결 도로는 북면 지개리(국도 79호선)에서 동읍 남산리(남산IC)를 연결하는 5.4㎞ 왕복 4차로다. 오는 7월 완공될 예정이며, 북면~시내 중심가 간 소요 시간이 20분 이상 단축될 것으로 예상된다.

