해남군, 고구마 빵 먹으면 장학금 쌓여

해남고구마빵 피낭시 장학사업기금 기탁 업무협약 체결

[아시아경제 호남취재본부 김 현 기자] 전남 해남군은 관내 제과업체인 해남고구마빵피낭시에와 장학사업기금 기탁 업무협약을 체결했다고 16일 밝혔다.

협약에 따라 해남고구마빵피낭시에는 고구마 빵 판매수익 일부를 적립해 해남군 장학사업기금으로 기탁하고 군은 업체의 이미지 마케팅을 위한 홍보 등을 협력해 나가기로 했다. 협약 기간은 올해 말까지로 특별한 사유가 없다면 자동 연장된다.

이번 협약은 고구마 빵을 개발, 전국적인 명성을 얻고 있는 피낭시에 제과점에서 수익 일부를 지역으로 되돌리고, 군에서는 특산물 육성을 적극적으로 지원해 나가기 위한 취지로 마련됐다.

특히 관내 업체와의 협약을 통한 장학사업 기금 기탁은 지난달 4 est 수목원에 이어 두 번째로, 해남군의 장학기금 조성에 관내 업체들의 참여가 줄 잇고 있다.

해남군은 개인 기부와 함께 연말 복지포인트 미사용분 기부 등 공직자 참여, 지역업체와의 협약을 통한 기탁 등 전 군민이 함께하는 장학기금 500억 원 조성을 추진하고 있다.

지난 13일 열린 협약식에는 명현관 군수, 이현미 해남고구마빵피낭시에 대표, 문어준 해남읍장을 비롯해 관계자 등이 참석한 가운데 인재 육성과 지역발전을 위한 협력을 다짐했다.

명현관 군수는 “우리 군 장학사업과 교육 발전을 위해 뜻깊은 결정을 해 주신 이현미 대표님께 감사드리며, 지역업체와 우리 교육이 함께 상생 발전하기를 바란다”고 전했다.

해남 고구마 빵은 이현미 대표가 해남 고구마와 쌀을 활용해 연구, 개발한 고구마 모양의 빵으로, 하루 택배만 1000박스에 달할 정도로 전국적으로 유명한 해남의 대표 특산품으로 자리매김하고 있다.

지난해 농업과 기업 간 상생협력 경진대회에서 농림축산부 장관 표창과 전라남도 혁신리더상 표창패를 받았으며, 올해 초 전라남도지사 인증 농·수특산물 통합상표 사용을 허가받기도 했다.

