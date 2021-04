<국장급 승진 및 전보> ▲관세청 정보데이터정책관 박 헌 (朴 軒)

<과장급 전보> ▲관세청 인사혁신담당관 이근후(李根厚) ▲관세청 감찰팀장 백형민(白亨敏)(이상 4월 16일자)

