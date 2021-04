[아시아경제 장효원 기자] 큐브엔터 큐브엔터 182360 | 코스닥 증권정보 현재가 4,200 전일대비 200 등락률 +5.00% 거래량 8,799,920 전일가 4,000 2021.04.16 11:03 장중(20분지연) 관련기사 딱 오늘만 소개해드립니다 ‘역대급 급상승 종목’[e공시 눈에 띄네]코스닥-15일큐브엔터, 강승곤·안우형 대표 체제로 변경 close 가 최대주주의 지분 매입과 실적 기대감에 강세다.

16일 오전 10시51분 현재 큐브엔터는 전일 대비 7.13% 상승한 4285원에 거래되고 있다.

지난 14일 강승곤 큐브엔터 대표이사가 자사 주식 2만2520주를 장내 매수했다고 공시했다. 이와 함께 강 대표는 큐브엔터의 모회사인 브이티지엠피의 주식도 8만6238주 취득하며 책임경영 의지를 내비쳤다.

또 큐브엔터의 걸그룹 ‘여자아이들’ 미니 4집 앨범과 펜타곤의 미니 11집 앨범이 팬들에게 인기를 얻으며 1분기 음원 매출 증가가 전망된다. 아울러 신인 걸그룹 ‘라잇썸’로 데뷔를 앞두고 있어 실적 기대감이 나오고 있다.

