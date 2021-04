조선호텔앤리조트, '서울·부산·제주 웰빙 패키지' 선보인다

웨스틴 조선 서울, 입욕제·마사지 등 제공 '메이크 메리'

그랜드 조선 부산, 뷰티브랜드 논픽션과 협업 '젠틀 스프링'

그랜드 조선 제주, 웰니스 패키지 '겟 유얼 밸런스' 선봬

[아시아경제 김유리 기자] 조선호텔앤리조트는 일상 속 피로를 풀고 몸과 마음에 활력을 불어넣을 '웰빙 패키지'를 웨스틴 조선 서울, 그랜드 조선 부산, 그랜드 조선 제주에서 각각 선보인다고 16일 밝혔다.

웨스틴 조선 서울은 '즐거움을 만들다', '즐겁게 놀다'라는 뜻을 지닌 '메이크 메리' 패키지를 내놨다. 6월27일까지 선보이며 가격은 19만원(세금·봉사료 별도)부터다. 씨 솔트 입욕제를 제공하며 이그제큐티브 스위트 타입의 경우 웨스틴 조선 서울에 신규 오픈한 'V SPA'의 2인 보디 마사지 50분 혜택을 추가 제공한다. 이와 함께 조선델리의 히비스커스 레모네이드 또는 라운지 & 바의 수박빙수를 제공한다.

그랜드 조선 부산은 '향기로운 봄캉스'를 테마로 라이프스타일 뷰티브랜드 논픽션과 '젠틀 스프링 패키지'를 6월10일까지 선보인다. 가격은 22만원(세금 별도)부터다. 디럭스 객실과 프리미어 객실로 구성했다. 패키지 이용 시 논픽션의 '젠틀 나잇 핸드&립 케어 듀오'를 제공한다. 논픽션 '핸드&립 케어 듀오'는 교환권 형태로 제공돼 호텔에서 도보로 5분 거리에 있는 논픽션 쇼룸에서 수령할 수 있다.

그랜드 조선 제주는 여행 중에도 일상의 균형을 유지하도록 돕는 '겟 유얼 밸런스 웰니스 패키지'를 6월29일까지 선보인다. 가격은 31만원(세금 별도)부터다. 하루를 그랜드 조선 제주의 액티비티팀 그랑 조이와 함께 웰니스 프로그램으로 시작하며, 조선델리 이용권(3만원)과 프로틴 음료, 텀블러를 제공한다. 카바나 이용권도 포함됐다.

