이재정 교육감, 세월호 참사 7주기 추모 행사 참석

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 이재정 경기도교육감이 16일 세월호 참사 7주년을 맞아 희생자들을 추모했다.

이 교육감은 이날 직원 20여명과 함께 안산 '4ㆍ16민주시민교육원 '기억교실을 찾아 참사 희생자들 책상에 노란 리본이 달린 국화를 일일이 헌화했다.

이 교육감은 헌화를 마친 뒤 수원 경기교육청 남부청사로 이동해 청사에 마련된 세월호 조형물 앞에서 국ㆍ과장 등과 희생자들을 기리는 추모식을 가졌다.

이 교육감은 이 자리에서 "고등학교 2학년이 되면 누구나 한 번씩은 4ㆍ16민주시민교육원 기억관을 다녀올 수 있도록 했으면 좋겠다"며 "오늘 이 자리가 세월호 참사를 단순히 기억하고 추모하는데 그치지 않고, 아픔과 슬픔을 넘어 경기교육이 나아가야 할 새로운 미래의 길을 다짐하고 출발하는 자리가 되었으면 한다"고 전했다.

경기교육청 북부청사도 이날 김대중홀에 추모공간을 마련했다.

한편 경기교육청은 이날 남부 및 북부청사에서 오전 10시 추모 사이렌을 1분간 울리고, 전 직원이 각자 근무지에서 세월호 참사로 희생된 이들을 기억하고 추모하는 시간을 가졌다.

이 교육감은 이날 오후 안산 화랑유원지에서 열리는 4ㆍ16세월호 참사 희생자 7주기 기억식에 참석해 추도사를 낭독한다.

