세종, 자율주행 ‘사물주소 구축’ 시범사업 추진

[아시아경제(세종) 정일웅 기자] 세종시가 자율주행차 관련 주차장 인프라에 주소를 부여하는 체계를 유형화한다.

시는 행정안전부 주관의 ‘2021년 주소체계 고도화 및 혁신성장산업 지원 공모사업’에 선정돼 특별교부세 2억원을 들여 사물주소 구축 시범사업을 추진한다고 16일 밝혔다.

공모사업은 사물인터넷 등 4차 산업혁명 관련 첨단기술과 주소 정보의 융합으로 주소 기반의 신산업을 창출하기 위해 전국 243개 지방자치단체를 대상으로 실시됐다.

공모에서 시는 ‘자율주행차 운행 및 주차를 위한 사물 주소 구축 시범사업’을 제안해 시범사업으로 선정됐다.

이 사업은 주차장, 주차면, 전기충전소 등 자율주행차 인프라에 각각 주소를 부여해 유형화하는 것을 핵심으로 한다.

이를 통해 시는 주소를 기반의 자율주행차 실증을 진행해 정밀 도로지도에 반영할 주소모델 등을 발굴하고 제도화하기 위한 정책제안을 내놓을 계획이다.

특히 오는 6월 9일 도로명주소법 전부개정안 시행으로 주소 개념이 사물·공간주소로 확대됨에 따라 스마트시티 등 도시구조 변화에 맞춘 주소체계 고도화를 동시 진행한다는 것이 시의 복안이다.

시는 시범사업을 통해 주소기반 자율주행 산업개발은 물론 주소정보를 활용한 신산업모델 발굴에 기여할 수 있을 것으로 기대한다.

김재주 시 토지정보과장은 “공모사업 선정을 계기로 세종이 전국 최초의 주소기반 자율주행 산업모델을 발굴할 수 있을 것으로 기대한다”며 “시범사업을 내실 있게 시행해 세종이 자율주행 선도도시로 거듭날 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr