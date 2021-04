한-영 통계협력 회의…"K통계 시스템 기술 공유"

[아시아경제 장세희 기자]한국과 영국 통계청이 제2회 양자협력 회의를 열고 코로나 19 전후 경제통계에 대해 논의했다.

통계청은 15일 '위기에서 기회로 - 코로나19 상황에서 통계와 데이터의 역할'을 주제로 영국과 화상 회의를 개최했다고 16일 밝혔다.

회의에서는 ▲코로나19 전후 경제동향 ▲코로나19 대응에 필요한 신규 통계 작성 경험 공유와 함께 ▲통계자료 활용성 제고를 위한 K-통계 시스템과 영국의 '통합 데이터 플랫폼(IDP, Integrated Data Platform)'이 소개됐다.

다렌 모르간 경제통계개발국장은 "영국은 생산, 투자, 고용 등 지표가 코로나19 초반 급락했으나 점차 회복세를 보이고 있으며 실시간 활동 지표도 경미한 반등을 보이고 있다"고 전했다.

모르간 국장은 "불확실성은 여전히 존재하지만 올 6월에는 영국의 코로나19로 인한 모든 사회적 제약이 해제될 것"이라고 예상했다.

류근관 통계청장은 회의에서 코로나19 예방 품목 일일가격조사, 코로나19 발생 전후 인구이동 영향분석 등 신속한 통계정보 생산으로 K-방역체계를 뒷받침한 경험을 소개했다.

또 개인정보를 보호하면서 다양한 데이터 간 연계·결합을 가능하게 할 'K-통계시스템'을 구축 중이라고 설명했다.

향후 통계청은 위기 상황 통계 대응 관련 선진 기법 공유를 위해 영국을 포함한 네덜란드, 캐나다 등 선진국들과 통계협력을 추진할 계획이다.

