쿠팡, 마스크팩 기획전…인기 브랜드 제품 최대 67% 할인

[아시아경제 김보경 기자] 쿠팡은 피부관리가 필요한 환절기를 맞아 '마스크팩 기획전'을 연다고 16일 밝혔다. 오는 21일까지 진행되는 이번 기획전에서는 JHP, 은율, 토니모리, 듀이셀 등 국내 인기 브랜드의 제품을 최대 67% 할인가에 구매할 수 있다.

고객 쇼핑 편의를 위해 진정·보습케어, 브라이트닝, 모공·각질케어, 탄력·영양공급 등 피부 타입별로 제품을 구분했다. 대표 제품으로는 JHP 뽑아쓰는 마스크팩, 은율 내츄럴 알로에 마스크, 마녀공장 갈락 에센스 마스크, 미팩토리 3단 돼지코팩 등을 합리적인 가격에 구매할 수 있다.

또한 원하는 상품을 쉽고 편하게 찾을 수 있도록 시트 마스크, 워시오프·필오프, 고무·모델링, 슬리핑팩, 코팩, 아이패치 등 카테고리별로 제품을 구분해놨다. '추천키워드 픽'에서는 약산성 클렌저, 필링패드 등 고객들이 자주 검색하는 뷰티 키워드별로 인기 상품을 선별해 선보인다.

이병희 쿠팡 리테일 부사장은 "홈케어 트렌드에 맞춰 집에서도 손쉽게 피부관리를 할 수 있도록 인기 마스크팩 기획전을 준비했다"며 "앞으로도 고객들에게 더 다양한 제품을 차별화된 혜택과 함께 선보일 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 말했다.

