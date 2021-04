[아시아경제 황준호 기자] 16일 코스피는 하락 출발했지만 이내 상승하다 3200선을 넘어섰다.

이날 오전 9시10분 현재 코스피는 6.10 상승한 3200.43을 기록하고 있다. 전일 종가보다 0.19% 올라간 수준이다.

