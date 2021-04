하이트진로, 일품진로 세계 주류 품평회에서 3년 연속 대상

[아시아경제 임혜선 기자] 하이트진로는 프리미엄 증류식 소주 ‘일품진로’와 ‘일품진로 20년산’이 세계적 주류 품평회인 벨기에 ‘2021 몽드셀렉션’에서 3년 연속 대상을 수상했다고 16일 밝혔다. 풍미와 맛으로 세계 3대 주류 품평회 중 하나인 몽드셀렉션에서 3년 연속 대상을 수상하며 품질력을 인정받았다.

하이트진로는 2006년 일품진로를 출시하며 국내 프리미엄 증류식 소주 시장을 주도해왔다. 일품진로는 증류 초기와 말기의 원액은 과감히 버리고 향과 풍미가 뛰어난 중간 원액만 사용한다. 100% 순쌀증류원액을 냉동여과공법으로 영하의 온도에서 잡미, 불순물을 제거하여 깔끔하고 부드러운 목넘김과 은은한 맛을 구현한 것이 특징이다.

최근에는 패키지 리뉴얼을 통해 완전히 새로운 디자인과 제품명으로 소비자들에게 일품진로만의 고급스러움과 트렌디함을 선보였다.

‘일품진로 20년산’은 슈퍼 프리미엄 증류주로 하이트진로는 2018년 ‘일품진로 18년산’을 선보인 후 매년 연산을 높여 한정판 제품을 출시하고 있다. 20년 목통 숙성원액 100%를 사용한 일품진로 20년산은 풍미가 가장 뛰어난 중간층 원액만을 선별해 20년간 최적의 상태로 숙성시킨 최고급 증류식 소주이다. 일품진로 20년산 역시 8000병 한정 판매로 출시와 함께 품귀 현상을 빚으며 조기 완판됐다.

