[아시아경제 최대열 기자] 대한상공회의소는 탄소중립 연구조합을 설립하기로 했다고 16일 밝혔다. 현대차·SK하이닉스·포스코·한국반도체산업협회 등 기업·협단체 14곳이 참여한다. 정부와 업종별 협회 차원에서 탄소중립 전환을 논의하고 있는 가운데 산업계가 연구개발을 위해 조합을 꾸리는 건 이번이 처음이다.

조합은 탄소중립에 효율적으로 대응하고 감축기술을 개발하는 걸 돕는다. 탄소중립은 온실가스 순배출을 없애는 걸 목표로 하는데 우리나라는 2050년이라고 선언했다. 조합은 이날 출범한 탄소중립 산업전환 추진위원회와 연계해 공통 연구개발 과제를 발굴한다. 정부·공공기관 협업과 전문가 의견수렴도 진행한다.

조합 이사장을 맡게 된 우태희 상의 부회장은 "선제적이고 적극적으로 대응해 뉴노멀에 잘 적응하고 이를 새 성장동력으로 활용할 필요가 있다"고 말했다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr