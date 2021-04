암참, 로버트 랩슨 주한미국대사 대리 특별 초청 간담회 개최

[아시아경제 황윤주 기자] 주한미국상공회의소(암참)는 로버트 랩슨 주한미국대사 대리를 초청해 특별 간담회를 개최했다.

암참은 지난 15일 미국대사관저로부터 온라인 생중계된 이번 간담회를 통해 랩슨 대사대리와 한미 양국의 협력 관계가 직면한 당면 과제, 향후 전망 등의 공식적 주제로부터 1984년한국에 첫 부임하여 주부산미국영사관 부영사로 근무하면서 겪은 개인적 경험까지 폭 넓은 주제에 대해 간담회를 열었다고 16일 밝혔다. 이 자리에서 랩든 대사대리는 주한미국대사 대리로서의 자신의 목표를 공유하기도 했다.

제임스 김 암참 회장 겸 CEO와의 좌담을 통해 랩슨 대사대리는 한·미 FTA 재협상, 코로나19 팬데믹 등 중대한 변화를 겪을 수밖에 없는 녹록치 않은 환경 속에서 한·미 파트너십의 중요성은 더욱 커질 것이라 강조했다.

제임스 김 회장 겸 CEO는 "랩슨 주한미국대사 대리님의 화려한 경력을 통해 얻은 소중한 경험과 식견을 오늘 이자리에서 함께 나눌 수 있어 영광으로 생각한다"며 "자신의 분야에 있어 진정한 전문가로서 한·미 양국간 관계 및 주요 이슈와 관련된 폭넓은 견해를 제시할 수 있을 것"이라고 말했다.

또 랩슨 미국대사 대리는 "앞으로도 글로벌 비즈니스 커뮤니티와의 지속적인 소통을 통해 더욱 협력하여 나가겠다며, 마지막으로 주한미국대사관과 암참이 오랜 기간 유지해 온 긴밀한 유대 관계에 감사의 뜻을 전하고 싶다"라고 말했다.

지난 1월 20일부로 주한미국대사 대리 업무를 시작한 그는 신임 미국대사 부임 전까지 대사대리 직무를 수행하게 된다. 직전까지 랩슨 대사대리는 2018~2021년도 주한미국대사관 차석(부대사)을 역임했며, 2015~2018년도에는 재일미국대사관 정치부 차관보 겸 부대표 권한대행을 역임한 바 있다

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr