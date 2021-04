크래프톤, 올해 신입·경력 700명 채용

[아시아경제 강나훔 기자] 크래프톤은 올해 700명 규모의 신입 및 경력 직원을 모집한다고 15일 밝혔다.

오는 26일부터 다음 달 9일까지 채용 홈페이지에서 신입 사원 서류를 접수하며, 경력직은 수시로 모집한다.

모집 분야는 PD, 테크, 아트, 챌린저스실, UX·UI, IT 인프라, AI, 사업, 지원조직 등 전 부문이다. 채용 절차는 서류전형, 직군별 테스트, 실무 인터뷰, 경영진 인터뷰 순으로 진행된다. 신입 공채 합격자는 7월 1일에 입사한다.

크래프톤은 끊임없이 도전과 성장이 이어질 수 있도록 내부 시스템과 연구개발 분야를 강화했다. 지난 2월 개발자 6000만원, 비개발자 5000만원 등의 초봉 인상 계획을 밝힌 바 있다. 게임업계에서 최상위 수준이다.

본인이 직접 제작하고 싶은 게임을 기획, 개발할 수 있는 ‘챌린저스실’을 신설하고, 신규 입사자들에게 끊임없는 도전과 성장의 제작 환경도 제공한다. 챌린저스실을 통해 입사한 구성원들은 1인 또는 자율적으로 구성한 팀 단위로 프로젝트를 제안하고 개발할 수 있다.

AI 연구팀을 수시 모집해 새로운 영역의 사업분야도 추진해 나가고 있다. 연구팀은 텍스트, 음성, 이미지 분야의 딥러닝 기술을 활용한 AI NPC(Non-Player Character) 및 가상 인플루언서 등을 개발할 예정이다.

김창한 크래프톤 대표는 "대규모 인재 영입을 통해 '제작의 명가'라는 비전의 실행을 본격화하고자 한다"며 "세계 최고의 인재 경쟁력을 갖춘 글로벌 기업으로 성장할 수 있도록 전문가 양성 및 업무 환경 마련에 최선을 다할 것"이라고 말했다

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr