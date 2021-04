제주항공, 회원 대상 'JJ멤버스 특가' 이벤트…국내선 운임 9900원부터

[아시아경제 이동우 기자] 제주항공 제주항공 089590 | 코스피 증권정보 현재가 21,750 전일대비 150 등락률 +0.69% 거래량 156,405 전일가 21,600 2021.04.15 10:18 장중(20분지연) 관련기사 제주항공, 무안~제주노선 주 2회 운항…편도 운임 9900원부터제주항공, '기내식 카페' 오픈…객실 승무원 직접 운영 제주항공, 3명중 2명 모바일 항공권 구매 close 은 15일부터 21일까지 회원 대상 초특가 할인 이벤트인 'JJ멤버스 특가'를 진행한다고 밝혔다.

'JJ멤버스 특가'는 오는 6월 1일부터 8월 31일까지 탑승 가능한 국내선 항공권을 유류할증료와 공항시설사용료 등을 모두 포함한 편도 운임총액 기준 9900원부터 판매한다. 특가 항공권 예매는 이날 오전 10시부터 제주항공 홈페이지 및 모바일 앱과 웹에서 가능하다.

'JJ멤버스특가' 기간 동안 제주항공 회원들에게는 항공권 할인 외에 다양한 프로모션도 함께 진행된다. 왕복항공권 3만원 이상 결제시 회원등급에 따라 즉시 사용 가능한 최대 4000원의 할인쿠폰이 제공되며 제주, 부산, 여수 등 지역의 10개 호텔과 제휴해 특별한 할인혜택을 증정한다.

항공권 구매 고객들에게 여행용 캐리어를 25% 할인해주는 이벤트도 진행한다. 프로모션과 이벤트에 대한 자세한 내용은 제주항공 홈페이지나 모바일 앱, 웹에서 확인하면 된다.

