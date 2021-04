광주대 호심기념도서관 ‘서(書)로 나눔’ 도서 기증

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 광주대학교 호심기념도서관은 최근 광주광역시 남구 진월작은도서관을 찾아 ‘서(書)로 나눔’ 프로그램을 통해 받은 도서 250여 권을 기증했다고 15일 밝혔다.

지역 기관 아동들에게 독서를 통해 꿈과 희망을 전하고 올바른 인격과 가치관 형성에 도움을 주고자 마련된 ‘서(書)로 나눔’ 프로그램은, 매년 학생과 교직원에게 도서를 기증받아 지역아동센터와 복지관 등에 전달한다.

지난해에는 광주 남구 ‘지혜의 다락방 지역아동센터’에 아동도서 200여 권을 기증했다.

김현석 광주대 호심기념도서관장은 “올해에는 코로나19 여파로 지역아동센터 등에 도서를 기증하기 어려운 상황이었지만, 학생들과 교직원들이 적극적인 참여로 진월작은도서관에 전달할 수 있었다”면서 “지역 아동들을 위해 다양한 프로그램을 시행해 나가겠다”고 말했다.

한편 지역문화 사랑방으로서 행복공동체를 넓혀가는 역할을 톡톡히 해내고 있는 진월작은도서관은 이번에 기증받은 도서와 지역주민들이 마음을 모아 기부한 300여 권의 도서를 합해 ‘제57회 도서관 주간 기부·나눔 행사’를 진행했다.

