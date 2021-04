SK하이닉스, 기업용 SSD 'PE8110 E1.S' 양산…"완전한 라인업 구축"

5월 중 주요 고객 데이터센터에 제공 예정

"4GB 용량의 풀 HD급 영화 한 편을 1초 만에 저장하는 수준"

[아시아경제 정현진 기자] SK하이닉스가 데이터센터에 사용되는 기업용 솔리드스테이트드라이브(SSD) 제품인 'PE8110 E1.S'의 양산을 시작했다고 15일 밝혔다. 지난달 말 제품에 대한 내부 인증을 완료, 양산에 돌입한 이 제품은 다음달 중 주요 고객 데이터센터에 제공될 예정이다.

128단 낸드 기반의 기업용 SSD인 이 제품은 이전 세대 96단 낸드 기반 제품인 PE6110 대비 읽기 속도는 최대 88%, 쓰기 속도는 최대 83% 향상된 제품이다. 이는 4GB 용량의 풀 HD급 영화 한 편을 1초 만에 저장하는 수준이다. 또 최대 용량 제품인 PE8110 8TB의 경우 2000편의 영화를 하나의 SSD에 담을 수 있다.

SK하이닉스는 "이처럼 제품의 성능을 대폭 개선하면서도 전력 사용량은 이전 세대와 동일한 수준으로 맞춰 에너지 효율성을 높였다"면서 "업계 최고 수준의 성능과 용량, 저전력 경쟁력을 모두 갖추게 됐다"고 설명했다.

SK하이닉스는 이 제품 양산을 통해 기업용 SSD 제품의 '완전한 라인업'을 구축하게 됐다고 설명했다. SK하이닉스는 2019년 6월 세계 최초로 128단 4D 낸드 개발을 성공한 바 있다. 이후 회사는 128단 낸드 기반의 기업용 SSD 제품 세 가지(SATA SE5110, PCIe Gen3 PE8111 E1.L, PE8110 M.2)를 개발해 양산해 왔다.

SK하이닉스는 "완전한 라인업이란 128단 4D 낸드 기반의 기업용 SSD 제품 중 데이터 전송용 직렬 인터페이스인 SATA와 디지털기기의 메인보드에서 사용되는 직렬 구조의 고속 입출력 인터페이스인 PCIe(E1.L, M.2, E1.S)의 폼팩터(제품의 외형이나 크기, 물리적 배열)를 모두 갖춘 것을 의미한다"고 설명했다.

특히 이 제품은 시스템을 그대로 두고 교체해도 서버가 즉시 인식할 수 있고, 디자인을 개선해 발열을 줄일 수 있는 구조다. 또 A/S 보장기간이 3년에서 5년으로 늘어나 고객사의 데이터센터 운영 비용이 절감될 수 있다고 SK하이닉스는 강조했다.

아울러 이 제품은 전세계 데이터센터 관련 주요 기업들이 참여해 초고효율 데이터센터 구축을 위한 하드웨어, 소프트웨어 및 기업용 SSD의 표준을 논의하는 국제 협의체인 OCP 규격을 만족시켰다.

SK하이닉스 솔루션제품개발담당 이재성 부사장은 "이번 양산을 통해 완전한 제품 라인업을 갖춰 고객들이 하드디스크드라이브(HDD)를 SSD로 대체할 수 있는 선택의 폭을 넓혔다"면서 "저전력이 강점인 SSD는 HDD 대비 94% 이상 이산화탄소를 줄일 수 있어 환경 문제 해결에 기여하고 회사의 ESG 경영을 강화하는 데도 일조할 것"이라고 말했다.

한편, 시장조사기관 IDC에 따르면 기업용 SSD 시장은 지난해부터 연평균 21.5% 성장해 2024년에는 28조원 규모로 커질 것으로 예상된다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr