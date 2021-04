신협, 고객 6000명 대상 '온뱅크 100만 기원 이벤트' 실시

[아시아경제 송승섭 기자]신협중앙회는 ‘온뱅크 가입자 100만 기원 이벤트’를 진행한다고 15일 밝혔다.

신협은 오는 6월 30일까지 자체 애플리케이션(앱) ‘온뱅크’ 사용자 6000명에게 선물을 증정한다. 추첨을 통해 선정한 신규가입자 1000명과 선착순 조합원 가입자 1000명에 각각 모바일 상품권 5000원, 1만원을 지급한다. 111만번째 신규가입자에는 축하금 100만원도 주어진다.

또 ‘유니온 정기적금’을 비롯한 특정 상품을 신규개설한 후 20만원 이상 납입하면 1000명에게 1만원 상당의 상품권을 준다. ‘어부바신협온(ON)상해공제’ 가입자는 전원 6000원 상품권을 받을 수 있다. 신협의 첫 국내외 겸용 비자 체크카드를 발급하고 15만원 이상 결제하면 선착순 2000명까지 1만원 상품권을 전달한다.

신협 관계자는 “사용자 인터페이스 개선과 온뱅크 전용 상품을 통해 많은 조합원이 혜택을 누리도록 할 것”이라고 강조했다.

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr