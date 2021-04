해양수산 기업·연구기관 사업화에 업체당 2년간 최대 10억 지원

해수부, 우수기술 고도화 및 연구개발 비용지원 40개 과제 선정

[세종=아시아경제 문채석 기자] 기술은 있는데 돈이 없는 해양수산 기업과 연구기관 등에 정부가 2년간 최대 10억원을 지원하기로 했다고 15일 밝혔다. 올해 처음 추진하는 사업으로, 자본이 부족해 사업화, 시장 진입에 어려움을 겪는 업체의 성장을 돕는 게 목적이다.

해양수산부는 기업당 2년간 최대 6억원을 지원하는 '해양산업 수요 기술개발 사업'과 10억원을 지원하는 '해양수산 기술창업 스케일업 사업' 과제 40개를 선정하고 오는 19일부터 기업·연구기관과 개별 협약을 맺는다고 밝혔다. 스케일업 사업은 올해 처음 시작한다.

기술개발 사업은 우수 기술은 있는데 사업화에 어려움을 겪거나 시험·인증 등 시장진입을 위한 기술개발이 필요한 중소·중견기업에 산업화 연구개발(R&D)비를 지원하는 사업이다. 2019년부터 지금까지 50개사가 172억원을 지원받았다. 예를 들어 선박기자재 전문기업 제이텍은 수입의존도가 높은 주방기자재를 국산화해 외국산 대비 원가 50%를 절감하고 해외 인증을 획득해 해외로 나가게 됐다.

스케일업 사업은 민간투자는 유치했지만 사업화에 필요한 추가 기술개발을 해야 하는 창업기업, 이미 확보한 R&D 성과를 적합한 기술로 고도화하려는 대학·연구기관·기업에 R&D 비용을 지원하는 게 골자다.

해수부는 지난 1월20일부터 2월25일까지 사업 과제를 공모했고 과제 149개가 접수됐다. 이 중 40개를 최종 선정했다. 24개의 기술개발 사업 과제는 ▲연안 액화천연가스(LNG) 연료추진 선박용 일체형 제어기 시스템 개발(크래비스) ▲해양안전 작업복 상용화를 위한 사물인터넷 기반의 조난식별 시스템 개발(지텔글로벌) 등이 있다. 16개의 스케일업 사업 과제는 ▲소규모 해양 기름유출 사고 대응용 토털 방제 하드웨어 시스템 개발(쉐코) ▲해수 미네랄 추출을 위한 고효율 농축 시스템 실용화(선박해양플랜트연구소) 등이다.

해수부는 이번 지원사업 외에도 유망 창업 아이템의 시제품 제작, 홍보·마케팅 등을 지원하는 '창업기업 사업화 자금 지원 사업' 등의 창업투자 지원 프로그램을 운영 중이다. 기업, 대학, 연구소 등은 매년 초 해양수산창업정보시스템 홈페이지에서 공모 내용을 확인하면 된다.

김인경 해수부 해양수산과학기술정책과장은 "우수한 기술과 역량을 보유한 해양수산 중소·벤처기업이 이번 사업을 통해 사업화를 위한 교두보를 마련하기 바란다"며 "앞으로도 해양수산 분야의 창업·투자를 활성화하기 위해 지원을 늘려 나가겠다"고 말했다.

