▲ 조병오씨 별세, 조성환(현대모비스 대표이사 사장)씨 부친상 = 14일, 서울아산병원 장례식장 30호실, 발인 17일, 장지 미정. ☎ 02-3010-2000 ※ 코로나19 예방을 위해 조문은 정중히 사양하오니 양해바랍니다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr