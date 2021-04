보성군, 도심 활력 위해 765억 원 투입한 보성·벌교 복합센터 디자인 공개

벌교읍 설계공모 당선작 선정…입체적 공간 구성 돋보여

[아시아경제 호남취재본부 박천석 기자] 전남 보성군(군수 김철우)이 도심 활력을 위해 역점으로 추진하는 보성군 복합커뮤니티센터와 벌교 문화복합센터 건립 사업이 속도를 내고 있다.

군은 14일 벌교문화복합센터 건립사업 설계공모를 통해 당선된 복합센터 디자인을 공개했다.

당선작은 ㈜리가온건축사사무소에서 출품한 작품으로 주변경관과 조화로운 입면계획, 내·외부 공간의 유연한 연결, 입체적인 외부 공간 구성 등이 돋보였으며 벌교의 지역적 정체성이 잘 표현된 디자인이라는 평가를 받았다.

벌교문화복합센터는 연면적 1만500㎡ 규모로 지어지며, 수영장, 생활문화센터, 작은도서관, 작은영화관, 주차장 등의 편의시설이 들어선다.

내년 상반기에 설계를 마무리하고, 하반기에 착공해 오는 2024년 완공될 예정이다.

보성읍에 건설되는 ‘보성군 복합커뮤니티센터’는 연면적 1만5700㎡ 생활문화센터, 가족센터, 작은도서관, 체육시설, 행정지원센터, 주차장 등의 편의시설을 갖추었으며, 실시설계를 올해 하반기에 착공해 오는 2023년 준공을 목표로 하고 있다.

김철우 보성군수는 “보성읍과 벌교읍 두 군데에서 추진되고 있는 복합센터 건립 사업의 진행 상황을 촘촘히 챙겨, 부족한 문화 시설을 확충하고, 지역 주민들의 문화적 갈증을 해소하겠다”고 말했다.

한편, 군은 벌교문화복합센터를 비롯한 군 복합커뮤니티센터, 도시재생뉴딜 사업 등 도심 활력을 위해 765억 원을 투입 주민생활여건과 정주여건 개선에 적극적으로 나서고 있다.

