영원아웃도어, 도쿄올림픽 대한민국 국가대표 공식 단복 공개

[아시아경제 임혜선 기자] ‘제32회 도쿄 하계올림픽(이하 도쿄올림픽)’에 참가하는 대한민국 국가대표 선수단인 ‘팀코리아(Team Korea)’ 공식 단복이 공개됐다.

영원아웃도어는 14일 오후 진천선수촌에서 대한체육회 주최로 개최된 ‘도쿄올림픽 G-100 행사’에서 대한민국 국가대표 ‘공식 단복’ 시연회를 진행했다.

대한체육회 및 대한민국 국가대표 선수단 ‘팀코리아’의 공식파트너인 영원아웃도어의 노스페이스는 시상대 위 영광의 순간에 대한민국 국가대표 선수들과 함께할 ‘시상용 단복’을 비롯해, ‘트레이닝 단복(정장을 제외한 일상복 등 일체)’과 ‘선수단 장비(신발· 모자·백팩 및 여행가방 등)’ 등 총 17개 품목으로 구성된 도쿄올림픽 대한민국 국가대표 ‘공식 단복’을 지원한다.

공식 단복은 태극기의 태극 마크와 ‘건곤감리(乾坤坎離)’를 모티브로 한 디자인을 바탕으로, 도쿄의 고온 다습한 기후 조건에서 대한민국 국가대표 선수들이 최상의 컨디션을 유지할 수 있도록 냉감, 발수·투습 및 흡습·속건 기능 등을 강화했다.

영원아웃도어는 고유의 친환경 혁신 기술인 ‘노스페이스 K-에코 테크’를 통해 공식 단복 중 총 13개 품목에 걸쳐 리사이클링 폴리에스테르와 리사이클링 나일론 원단 등의 다양한 친환경 소재를 적용했다.

한편 영원아웃도어는 지난 2014 인천 아시안게임을 시작으로, 2016 리우 하계올림픽, 2018년 평창 동계올림픽 및 2018 자카르타-팔렘방 아시안게임 등에 이르기까지 오랜 기간 동안 대한민국 국가대표 공식 단복을 책임지며 팀코리아의 지원자로 국가 스포츠 발전에 조력해왔다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr