이재명 지사, 수행비서 의심증세에 '자가격리'

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 이재명 경기도지사가 지난해 말에 이어 다시 코로나19 관련 '자가격리'에 들어갔다.

경기도는 전날(13일) 저녁 이재명 지사의 수행비서 1명이 코로나19 의심증세가 발현됐다며 해당 수행비서의 밀접촉자인 이 지사와 도청 직원 3명이 방역 대응 매뉴얼에 따라 자가격리하기로 했다고 14일 밝혔다.

이 지사는 현재 별다른 증세가 없는 것으로 전해졌다. 이 지사는 수행비서의 검사 결과가 나올 때까지 자가격리 상태에서 비대면으로 업무를 수행하게 된다.

자가격리된 직원 3명 중 1명도 약간의 미열 증세를 보여 이날 코로나 검사를 받을 예정이다.

이 지사의 자가격리에 따라 이날 도의회 임시회의 도정 질의ㆍ답변에는 이용철 행정1부지사가 대신 출석했다.

이 지사는 앞서 지난해 12월 가족 중 한 명이 기침 증상을 보이자, 자가 격리에 들어갔다. 이후 별다른 증상이 없어 바로 업무에 복귀했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr