[아시아경제 오현길 기자] 교보라이프플래닛생명보험은 모바일 퍼스널 트레이닝 어플리케이션 '짐데이' 운영업체 데이코어와 고객의 걸음 수에 따라 씨드포인트를 제공받는 건강 관리 프로그램 '헬스스위치'를 출시했다고 14일 밝혔다.

교보라이프 고객 참여형 플랫폼 '360°플래닛' 회원을 대상으로 제공되는 헬스케어·리워드 프로그램으로, 360°플래닛에는 보험 상품 가입 여부와 관계 없이 누구나 가입 가능하다.

김정우 교보라이프 디지털마케팅팀장은 "헬스스위치는 간단하게 걸음걸이 어플 연동만으로 건강한 생활 습관 만들 수 있고, 궁극적으로 사전 질병 예방과 건강 관리의 선순환 고리를 완성하는 헬스케어 리워드 프로그램이 될 것"이라며 "헬스 트레이닝 전문 업체인 짐데이와의 이번 협업을 통해 더 많은 고객에게 서비스를 제공할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.

