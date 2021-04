경기경제과학원, 자투리원단 재활용사업 팔걷어

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도경제과학진흥원이 섬유원단 제조과정에서 나오는 자투리 원단을 재활용하는 '자투리원단 리사이클링 지원사업'을 추진한다.

자투리원단은 섬유원단 제조과정에서 나오게 되는 여분의 원단으로 대부분 폐기처리된다. 특히 이들 폐원단을 분해해 매립하는 데 500년 이상이 걸리고, 소각 시에는 다이옥신 등 유해물질을 발생시키며, 이를 처리하는 비용도 상당하다.

경기경제과학원은 14일 포천시와 공동으로 자투리 원단을 활용한 펫상품 제조ㆍ유통기업을 선정해 펫아이템 공동개발을 추진하기로 했다고 밝혔다. 포천지역에서만 자투리 원단 폐기량은 연간 600톤에 이른다.

두 기관은 이를 위해 펫상품을 제조ㆍ유통할 기업을 오는 19일까지 모집한다.

선정된 기업은 1500만원 상당의 ▲아이템 개발 비용 ▲자투리 원단 및 부자재 구매비용 ▲시제품 및 본품 봉제비용 ▲제품 홍보물 제작 등을 지원 받게 된다.

조대룡 포천시 기업지원과장은 "올해 처음 경기도경제과학진흥원과 함께 하는 이 사업은 자투리원단을 활용한 리사이클 상품을 개발함으로써 환경오염과 기업의 환경비용을 줄이기 위해 기획됐다"며 "포천시는 자투리원단 리사이클링 사업을 통해 환경보호, 신규 판로 개척, 일자리창출이라는 새로운 패러다임을 만들어가겠다"고 전했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr