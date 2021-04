[포토]유성훈 금천구청장, 제57회 도서관주간 비전선포

유성훈 구청장(책읽는도시협의회장) 제57회 도서관주간 기념행사 참석

[아시아경제 박종일 기자] 유성훈 금천구청장이 12일 국립중앙도서관에서 개최된 제57회 도서관주간 기념행사에 참여했다.

유성훈 구청장은 (사)전국책읽는도시협의회장으로서 이날 신기남 도서관정보정책위원장, 서혜란 국립중앙도서관 관장 등과 함께 비전선포식에 참여해 행사의 시작을 알렸다.

도서관정보정책위원회가 주최한 제57회 도서관 주간 기념행사는 비대면 행사로 온라인 유튜브를 통해 생중계됐다.

도서관 주간 기념식과 함께 부대행사로 ‘불멸의 이순신’으로 유명한 김탁환 작가와 만남이 진행됐다.

유성훈 금천구청장은 “(사)전국책읽는도시협의회장으로서 회원도시와 함께 책 읽는 문화 조성을 위한 지속적인 노력을 기울이겠다”면서 “금천구립도서관에서도 도서관 주간을 맞아 다채로운 행사를 진행하고 있으니 주민 여러분의 많은 관심과 참여를 바란다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr