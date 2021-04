딥헬릭스, 줌 기반 비대면 강의 플랫폼 사업 진출

[아시아경제 허미담 기자] 바이오 테크 기업 딥헬릭스가 인공지능(AI) 관련 사업 다각화를 위해 비대면 AI 온라인 강의를 할 수 있는 플랫폼 사업에 나선다고 13일 밝혔다.

딥헬릭스가 이번에 론칭하는 플랫폼은 코로나19 사태로 온라인 교육시장에서 많이 활용하고 있는 '줌(Zoom)'을 기반으로 제공된다. 비대면 교육을 활용해 AI 관련 지식과 콘텐츠를 더욱 쉽고 자세히 배울 수 있도록 기획했다.

또 딥헬릭스는 회사가 보유한 AI 기반의 기계학습 기법을 적극 활용해 각 시장에서 AI기반 원천 기술과 솔루션을 제공해 나갈 계획이다.

딥헬릭스 김종락 대표는 "앞으로 우리 회사가 보유한 수학적 전문성에 인공지능 기술력을 더해 다양한 분야로 진출하는 등 사업의 시너지를 더욱 높여 가겠다"고 말했다.

한편 딥헬릭스는 2016년 '감성수학레드'라는 이름으로 설립됐으며 2019년 현재 사명으로 바꿨다. 2018년 포스코기술투자로부터, 지난해에는 액트너랩으로부터 각각 투자를 유치했다.

또 딥헬릭스는 중소벤처기업부의 기술창업 프로그램인 '팁스(TIPS)'로 선정되기도 했다. '팁스'는 민간과 정부가 공동으로 세계시장을 선도할 기술 아이템을 보유한 유망 창업기업을 발굴해 집중적으로 육성하는 사업이다.

