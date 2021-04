[아시아경제 박준이 기자] HDC현대산업개발 HDC현대산업개발 294870 | 코스피 증권정보 현재가 27,950 전일대비 500 등락률 -1.76% 거래량 697,815 전일가 28,450 2021.04.13 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-24일HDC현대산업개발, 김동수 전 공정거래위원장 사외이사 선임[e 공시 눈에 띄네] 코스피 16일 close 이 강원도 속초시 속초2차 아이파크 신축공사 사업비 대출을 위해 MAS속초에 818억원의 채무보증을 결정했다고 13일 공시했다.

