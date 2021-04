[아시아경제 박준이 기자] SGC이테크건설 SGC이테크건설 016250 | 코스닥 증권정보 현재가 54,600 전일대비 1,400 등락률 +2.63% 거래량 21,209 전일가 53,200 2021.04.13 15:30 장마감 관련기사 놓치면 후회할 AI가 엄선한 5가지 핵심 종목SGC이테크건설, 커뮤니티 활발... 주가 11.58%.SGC이테크건설, "배당·무상증자 관련 구체적 결정 사안 없어" close 이 인천시 미추홀구 더리브 수분양자에게 877억2000만원의 채무보증을 결정했다고 13일 공시했다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr