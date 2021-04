부산 기장군수, 日후쿠시마 오염수 방류 항의 1인 시위 나선다

오규석 군수 14일 日영사관 앞 시위, 입장문 전달

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 오규석 부산 기장군수가 후쿠시마 원전 오염수 해양방류 결정에 항의하는 1인 시위에 나선다.

오 군수는 14일 낮 12시 부산 동구 일본영사관 앞에서 일본 정부의 방류 결정 철회를 요구하는 1인 시위를 벌인다고 13일 밝혔다.

기장군은 일본 정부가 후쿠시마 제1원전사고로 발생한 방사성 물질 오염수를 바다에 방류하기로 정식 발표한 것에 대해 방류 결정 철회를 강력하게 요구했다.

일본 현지 언론에 따르면 일본 정부는 관계 각료회의에서 오염수를 기준 이하의 농도로 희석해 바다나 대기 중에 방출하는 방법을 현실적으로 보고, 바다 쪽이 확실히 실시 가능하다는 보고서를 근거로 바다로 방출하기로 결정했다.

오규석 기장군수는 이에 대해 “일본정부가 다시 한번 자국의 현실성을 이유로 우리 국민과 기장군민 목숨을 담보로 원전 오염수 방류를 시도하고 있다”며, “해양환경과 세계인의 안전을 위협하는 해양방류 철회를 강력히 촉구한다”고 밝혔다.

오 군수는 14일 낮 1인 시위에 이어 ‘입장문’을 일본대사관과 일본영사관, 청와대, 국무총리실, 외교부, 해양수산부, 과학기술정보통신부, 원자력안전위원회, 국회에도 14일 전달할 예정이다.

오 군수는 입장문에서 “우리 정부도 조속히 협의체를 구성해 원전 오염수 관련 모든 정보를 파악하고 국제기구와 공조해 일본의 해양방류 계획을 철저히 감시할 수 있는 방안을 강구해야 한다”고 촉구했다.

앞서 기장군은 지난해 12월 일본 후쿠시마 원전 오염수 해양방류 계획에 대해 철회를 촉구하며 건의문을 작성해 일본대사관과 청와대 등 관계 기관과 부처에 전달했었다.

